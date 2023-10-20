Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

  1. Realting.com
Тель-Авив, Израиль
от
$3,01 млн
;
7
ID: 34452
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaKovshim, 45

О комплексе

Для продажи - Тель-Авив, DERRIERE L'HOTEL Расположение мечты рядом с морем Откройте для себя исключительную недвижимость, идеально расположенную в нескольких метрах от набережной и знаменитого бульвара Герберта Самуэля. Общая площадь: 102 м2 обитаемые + 50 м2 террасы Личный лифт, прибывающий прямо в квартиру Частная парковка включена 3-й этаж - жилая площадь 70 м2 3 спальни, включая безопасную комнату (Мамед) 2 ванные комнаты + туалет 2 небольшие террасы 4-й этаж - 32 м2 Большая светлая гостиная с открытой кухней Красивая терраса площадью 45 м2, идеально подходящая для приемов и моментов отдыха Редкая недвижимость в самом сердце наиболее востребованного прибрежного района Тель-Авива, идеально подходит для главной резиденции или высокого класса.

Местонахождение на карте

