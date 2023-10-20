  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

от
$3,65 млн
;
15
ID: 34060
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган
  • Адрес
    Maale HaTsofim, 21

О комплексе

Расположен в здании магазина «Ma’ale HaTzofim» в Рамат-Гане, спроектированном и построенном известной архитектурной фирмой «Feigin Architects». Здание было завершено в 2020 году и считается престижным и уникальным проектом с одним из самых высоких строительных стандартов в Израиле. В здании всего 9 квартир, каждая из которых занимает целый этаж, что гарантирует максимальную конфиденциальность без соседей. Проект расположен в тихом и зеленом районе на одной из самых красивых и пасторальных улиц Рамат-Гана, недалеко от сада Шауль (Le Parc des Singes). Расположенный на вершине холма, он предлагает захватывающий вид на городскую линию горизонта Гуш Дан, предлагая каждой квартире захватывающую панораму. При этом он идеально расположен вблизи центральных районов Рамат-Гана (улицы Белик, Жаботинский и Арлозоров находятся в шаговой доступности). Тель-Авивский центр и автомагистрали Аялон находятся в нескольких минутах езды. Основные характеристики: Интерьер: 180 м2 Наружные пространства: 112 м2 – главная терраса площадью около 50 м2, балконная кухня площадью около 33 м2, боковой балкон площадью около 8 м2, терраса главной спальни площадью около 21 м2. Красивые городские виды Четыре основных направления Лифт с прямым доступом к квартире Частный зал для лифта Роскошная кухня от Hacker Germany, оснащенная высококлассными устройствами от международных брендов Номера: 4 - в том числе просторный мастер-люкс с частной террасой (вариант для гардеробной) и безопасной комнатой (Мамед) Полные ванные комнаты: 2 2 Гостевые туалеты: 1 1 Высококлассные спецификации, включая: Входные двери из кольцевой стали, итальянские внутренние двери от пола до потолка, покрытие из натурального камня (50X100), подвесные туалеты, независимые ванны, система домашней автоматизации, дизайнерские светильники, передовая система кондиционирования воздуха VRF Daikin, термодинамический водонагреватель и многое другое. Парковка: 2 Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации и организовать посещение этого пентхауса.

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
