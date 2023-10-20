  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord

Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord

Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
;
7
ID: 34627
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Дизенгоф, 312 The Great Synagogue of North Tel Aviv

О комплексе

Роскошный дуплекс на Старом Севере! В идеальном месте на Старом Севере, в северной части улицы Соколова, в нескольких шагах от парка, порта, кафе, ресторанов и общественного транспорта – красивый 4-комнатный дуплекс на продажу! 100 м2 жилая площадь + большая солнечная терраса Входной этаж: просторная гостиная, кухня, гостевой туалет и огромная передняя терраса 20 м2 Нижний уровень: Удобный родительский люкс Безопасная комната (Мамед) + дополнительная комната Ванная комната с туалетом Идеальное дополнительное пространство для офиса или семейной комнаты Цена: 6 720 000 ILS Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и организовать посещение. Мы говорим на французском, английском и иврите.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
