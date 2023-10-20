Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove

Едидия Франкель Проект 40 Здание классифицируется только там, где фасад будет реабилитирован (остальная часть будет новой постройкой), расположенное по адресу Герцль 82. Едидия Франкель в новом VIBE в Тель-Авиве в самом сердце оживленного флорентийского района 6-этажный проект магазина Продается 2 магазина 2 номера с террасой от 2.900.000 Нис 3 комнаты с террасами от 4.250.000 Нис Полученные разрешения на строительство Доставка в течение 24 месяцев после получения разрешения на строительство