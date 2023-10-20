  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Super appartement neuf

Жилой квартал Super appartement neuf

Иерусалим, Израиль
от
$808,830
;
Жилой квартал Super appartement neuf
1
Оставить заявку
ID: 34055
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaZionut, 9

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новая 3-комнатная квартира, построенная предпринимателем, в Кирьят Йовеле. Балкон с супом Яркий Тихий район Частная парковка Рядом с магазинами и синагогами

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,35 млн
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$532,637
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Иерусалим, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ашкелон, Израиль
от
$890,340
Вы просматриваете
Жилой квартал Super appartement neuf
Иерусалим, Израиль
от
$808,830
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Показать все Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Живите безопасно, свободно, в теплой и элегантной обстановке. Эта резиденция была разработана для тех, кто хочет сохранить полную автономию, наслаждаясь безопасной, дружественной и высококлассной средой. Абсолютная безопасность – ежедневное спокойствие Безопасность 24/7 с постоянной охраной …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Жилой квартал Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$742,995
Красивый новый проект в самом сердце Бат-Яма, примерно в 15 минутах ходьбы от моря и недалеко от трамвайной линии, которая ведет в Тель-Авив. Высокие постоянные услуги От 2 комнат до пентхауса от 1 900 000 шт. Все товары продаются с паркингом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,25 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минута…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации