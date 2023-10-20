Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee

БЖ
RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui представляет Вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» уникальную квартиру, пешком рядом с морем!
Характеристики:
Дуплекс площадью 70 м2 из 3 элитных номеров с красивыми материалами;
- Яркая гостиная с выходом на большую террасу-веранда площадью 35 м2,
- Превосходная современная и дизайнерская кухня с большим количеством места для хранения, открытая для гостиной,
- родительский пакет со многими встроенными хранилищами,
- Безопасная дополнительная комната,
Крыша площадью около 90 м2 с большим интегрированным бассейном!
- Предоборудование для установки наружной кухни,
- Кондиционер, домашняя автоматизация, архитектурное освещение, встроенные динамики...
- 2 парковочных места, 2 подвала!
- 3 ванные комнаты и 3 туалета!
- Кроме того: камеры видеонаблюдения, частный лифт, прибывающий прямо на пол дуплекса!
Роскошная и редкая квартира в 9-этажном здании, превосходное лобби, лифт Шаббат, приемная и тренажерный зал, зарезервированный для жителей.
Исключительное место, пешком рядом с морем, престижный отель Jacob's, торговая деревня Mall Ha'Hof, синагоги, железнодорожный вокзал и дороги.
Дуплекс с захватывающим панорамным видом на море!
Мечта!
Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.