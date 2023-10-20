  1. Realting.com
  Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Хариш, Израиль
от
$316,008
;
6
ID: 34237
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хариш

О комплексе

Français Français
НОВЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ХАРИШЕ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр своего нового предпродажного проекта в быстро развивающемся городе Хариш, месте с большим потенциалом! Этот проект, расположенный в самом сердце Хариша, недалеко от школ, синагог и магазинов, также будет включать торговую галерею, расположенную в лучшей части города. Хариш, всего в 45 минутах от Тель-Авива, в 40 минутах от Хайфы и в 30 минутах от Кфар-Саба и Раананы, сегодня самый молодой и перспективный город Израиля. Расположенный в естественных лесах и с прямым доступом к автомагистрали, он в настоящее время насчитывает 20 000 жителей и достигнет 60 000 к 2026 году. Проект подробно: Современный комплекс из 7 этажей, сдача которого планируется через 5 лет. Только 2 комнатные апартаменты над торговой галереей: 2 комнаты площадью 47,5 м2 без балкона – от 1 008 900 • 2 комнаты 47,5 м2 с балконом 5,5 м2 – от 1 060 000 до 1-го этажа Условия оплаты очень выгодны для наших первых клиентов: 7% при подписании договора 18% при получении разрешения в течение 1 года 75% при доставке ключей Не упустите эту уникальную возможность!

Местонахождение на карте

Хариш, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
