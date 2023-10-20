  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$862,125
;
2
Оставить заявку
ID: 34006
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом сердце подлинного и востребованного района Нахлаот, эта отремонтированная квартира площадью 54 м2 предлагает редкое качество жизни в нескольких шагах от рынка Махане Иегуда и центра города. Расположенный на 1-м этаже (20 шагов), он состоит из яркой гостиной с открытой кухней, мастер-люкс, вторая спальня с балконом 4 м2 и две ванные комнаты с двумя туалетами, предлагая современный комфорт в исторической обстановке. Купаясь со светом благодаря своим восточным и юго-западным выставкам, он в настоящее время заселен как 3 комнаты, но может быть легко разделен на две арендные единицы, производящие примерно 8500 меблированных в месяц. Идеальная возможность жить в Иерусалиме или инвестировать в один из самых востребованных районов.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$974,045
Жилой квартал Maison a vendre a jerusalem talbye
Иерусалим, Израиль
от
$14,42 млн
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Иерусалим, Израиль
от
$3,76 млн
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$783,750
Вы просматриваете
Жилой квартал Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$862,125
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Показать все Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Хадера, Израиль
от
$962,445
БЖ Эксклюзив в одном из флагманских проектов морского побережья, Hof Halavan de Hadera! Французский отдел RE/MAX Hadera представляет вам квартиру мечты в очень высоком стоящем здании перед морем! Характеристики: ⭐️ 3-комнатная квартира (87 м2), ⭐️ На 12 этаже из 25, ⭐️ Несколько лифтов,…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Показать все Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Жилой квартал Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Нетивот, Израиль
от
$457,710
Новая программа в новом районе Netivot Условия оплаты без прецедентов 3 года строительства без индексации ???? Новая программа 15% подпись 85% до доставки ключей!!! В самом центре района прямо посередине Maalot HaNahal a Netivot открывает новый жилой проект в коммерциализации. Жилищный комп…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,82 млн
Hovevei Tsion, жилая улица 2 шага от пляжа 3 комнаты отремонтированы с просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и очень хорошим балконом 80 м2 Балкон 2 душевые комнаты Второй этаж лифт Парковка 5 800 000 Нис
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации