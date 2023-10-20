  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

Ашдод, Израиль
от
$655,215
;
7
Оставить заявку
ID: 33495
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Прекратить бизнес Квартира 3 номера в Юд Бет, очень хорошо размещена по очень хорошей цене. Полностью меблирована. Рядом с транспортом, школами, игровыми площадками, синагогами, магазинами...

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$877,800
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$1,82 млн
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
Жилой квартал Affaire en or
Иерусалим, Израиль
от
$695,970
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
Вы просматриваете
Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Ашдод, Израиль
от
$655,215
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
4 номера, новые в новом бутик-здании, просторные и реализованные только из роскошных материалов, терраса 12 м2, парковка. 3 спальни, включая главную спальню с частной ванной комнатой, MAMAD и второй ванной комнатой. Очень светлые с большими окнами, и тихие. В 5 минутах от парка Хаяркон, 4-й …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Показать все Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Ашкелон, Израиль
от
$1,49 млн
Для продажи - Великолепная квартира 5 комнат в Башне Димри, Ашдод Расположенная в престижной резиденции Dimri Tower, в самом сердце популярного городского района в Ашдоде, эта превосходная 5-комнатная квартира предлагает исключительное качество жизни, выходя к морю. С площадью 159 м2, с те…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Показать все Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Хадера, Израиль
от
$1,18 млн
БЖ RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui представляет Вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» уникальную квартиру, пешком рядом с морем! Характеристики: Дуплекс площадью 70 м2 из 3 элитных номеров с красивыми материалами; - Яркая гостиная с выходом на большую террасу-веранда площадью 35 м2, - …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации