Жилой квартал Bien agence

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
????? Продается в Ашкелоне – Превосходная 4-комнатная квартира в Агамимском районе!????
???? 8-й этаж??? Беспрепятственный вид???️ Просторный и яркий
Отличная возможность в одном из самых востребованных районов города!
✅ 4 хорошо организованных
✅ Высокий пол с открытым и успокаивающим видом
✅ Новое, чистое и ухоженное здание
✅ Отличная вентиляция и естественный свет по всей квартире
✅ Центральное и удобное расположение в Агамимском районе
???? Привлекательная цена: 1,750.000
???? Для получения дополнительной информации и организации визита:
054-2266615
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно