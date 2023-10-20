  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Rez de jardin

Жилой квартал Rez de jardin

Нагария, Израиль
от
$956,175
;
8
Оставить заявку
ID: 33720
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Большая садовая земля В новом районе Шимон Перес откройте для себя эти прекрасные 5 комнат на полу сада с редкими объемами: жилая площадь около 200 м2 и 170 м2 юго-западного открытого сада. Тишина, роскошь и конфиденциальность гарантированы В нескольких минутах ходьбы от центра города, железнодорожного вокзала, магазинов.

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Ашдод, Израиль
от
$1,975
Жилой квартал Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Тель-Авив, Израиль
от
$4,55 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces
Нагария, Израиль
от
$376,200
Жилой квартал 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,35 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Rez de jardin
Нагария, Израиль
от
$956,175
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Показать все Жилой квартал Grand jardin
Жилой квартал Grand jardin
Ашкелон, Израиль
от
$768,075
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,77 млн
Раанана - район Неве Земер, Высокий уровень качества Новый проект в одном из самых востребованных районов Раананы! В элитном проекте 2 здания 5 и 7 этажей Апартаменты 6 номеров 156м2 + 12м2 террасный этаж 5, 2 парковки и 1 подвал : Проект действительного разрешения Банковская гарантия Пл…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации