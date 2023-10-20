  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Baka penthouse duplex

Жилой квартал Baka penthouse duplex

Иерусалим, Израиль
от
$4,389
;
2
Оставить заявку
ID: 33799
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Рамат-Ган, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$830,775
Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,330
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Хадера, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Baka penthouse duplex
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Показать все Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Крыша / Квартира в пентхаусе, Лев Тель-Авив, Лев Хайр Норд, Тель-Авив-Яфо 5 номеров - 4 этаж на 4 Продается непосредственно владельцем, в самом сердце Тель-Авива, на тихой и востребованной улице: 5-комнатная двухкомнатная квартира на крыше. 115 м2 построено + 65 м2 терраса крыши. Превосход…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,70 млн
Продажа - Сказочный пентхаус в историческом здании в самом сердце Тель-Авива! 5 штук 4 спальни (включая безопасную комнату) 2 ванные комнаты 3 туалета Частная терраса на крыше с возможностью установки джакузи 130 м2 в помещении + 20 м2 терраса + 70 м2 крыша Нет парковки Цена: 15 000 000 шеке…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Показать все Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Жилой квартал Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Всего в нескольких шагах от Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard и в 5 минутах ходьбы от пляжа этот уникальный дуплексный пентхаус расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившейся архитектурой, на 5-м этаже с лифтом. Основные характерист…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации