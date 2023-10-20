  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал 5 pcs exceptionnel

Жилой квартал 5 pcs exceptionnel

Ашкелон, Израиль
от
$642,675
;
10
ID: 33767
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$642,675
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Показать все Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Нагария, Израиль
от
$583,110
Красивая 4-комнатная квартира, новая, светлая и просторная. район 110 м2, включает в себя террасу 14 м2, подвал, парковку и лифт. Предлагая прекрасный вид на море, он расположен на 2-м этаже 8-этажного здания, в новой жилой среде Ахзива
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Показать все Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,35 млн
Идеальное место рядом с улицей Шенкин рядом с Shouk Hacarmel квартира 3 комнаты 93 м2 + балкон 8,5 м2 4-й этаж позади (очень тихо) парковочное место в роботизированной системе Будь осторожен! По сравнению с планом квартиры небольшая комната, прилегающая к кухне, была удалена C IS A 3 PIECES
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Показать все Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Ашкелон, Израиль
от
$674,025
rdj 4 p с просторным садом на западе Небольшой 4-этажный дом
Агентство
Immobilier.co.il
