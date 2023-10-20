  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Projet tour prenium

Жилой квартал Projet tour prenium

Нагария, Израиль
от
$589,380
;
9
Оставить заявку
ID: 33741
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Проект Тауэр Премиум Квартиры 4 и 5 комнат Доставка запланирована на июнь 2027 года 1.880.000 ниш Немедленный ежемесячный доход от подписи Производитель прямых продаж без агентских сборов

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Quartier calme
Ашдод, Израиль
от
$674,025
Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$2,10 млн
Жилой квартал Cottage de 5 pieces haut de gamme
Хадера, Израиль
от
$4,076
Жилой квартал Coup de fusil
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$2,978
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet tour prenium
Нагария, Израиль
от
$589,380
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$373,065
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Жилой квартал Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$266,475
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации