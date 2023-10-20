Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Расположен в востребованном районе Ир Ямам в Нетании, недалеко от Кикар Хапиано, каньона Ир Ямам и пляжей. Квартира 5 комнат 140 м2 Второй этаж Терраса 18 м2 с видом, Две парковки и подвал. Недавняя резиденция стоя, предлагающая тренажерный зал, детскую игровую комнату и поддерживаемые общие зоны. Тихая, семейная и элитная среда, с быстрым доступом к основным осям, паркам, школам и спортивной инфраструктуре. Запрашиваемая цена: 4 820 000 для недвижимости, сочетающей щедрую поверхность, современные услуги и премиальное расположение.