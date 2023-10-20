Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Расположен в востребованном районе Ир Ямам в Нетании, недалеко от Кикар Хапиано, каньона Ир Ямам и пляжей.
Квартира 5 комнат 140 м2
Второй этаж
Терраса 18 м2 с видом,
Две парковки и подвал.
Недавняя резиденция стоя, предлагающая тренажерный зал, детскую игровую комнату и поддерживаемые общие зоны.
Тихая, семейная и элитная среда, с быстрым доступом к основным осям, паркам, школам и спортивной инфраструктуре.
Запрашиваемая цена: 4 820 000
для недвижимости, сочетающей щедрую поверхность, современные услуги и премиальное расположение.
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно