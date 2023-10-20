  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville

Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville

Нагария, Израиль
от
$485,925
;
5
ID: 33739
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария

О комплексе

В центре Нахарии, расположенном на тихой и востребованной улице, У него много вещей, за небольшую цену: Балкон / терраса, мамад, лифт, подвал, парковка и просторные и яркие!

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Показать все Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ашдод, Израиль
от
$2,48 млн
Редкая по площади: элитная вилла, расположенная в одном из самых востребованных районов Ашдода, в нескольких шагах от пляжа, на второй линии моря. Недвижимость, предназначенная для обеспечения комфорта, конфиденциальности и качества жизни, идеально подходит для семьи или исключительного прож…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Продается квартира в Ашдоде «Резиденция Коста дель Соль» 4 номера "Кинг" с балконом на море, просторный, подвал, кондиционер, парковка... в самой красивой резиденции Ашдода со СПА, тренажерным залом, бассейном, сауной
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Показать все Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Красивая квартира, расположенная на 15 этаже. Потрясающий вид на весь Тель-Авив и море. Декоратор интерьера. Бассейн, спортзал и терраса на 48-м этаже. В квартире 2 спальни плюс мамочка превращается в раздевалку. гостиная, столовая и кухня в мягких и приятных оттенках. терраса 22 м2 с открыт…
Агентство
Immobilier.co.il
