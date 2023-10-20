  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Spacieux

Жилой квартал Spacieux

Ашкелон, Израиль
от
$705,375
;
10
Оставить заявку
ID: 33887
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$768,075
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$539,220
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme
Раанана, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$705,375
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Показать все Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Нетания, Израиль
от
$956,175
Парк Хаям, Нетания, недалеко от моря. Новая квартира 102 м2 + терраса 14 м2, 10-й этаж, 4 комнаты. Проект Электра, современная 30-этажная башня. Парковка + подвал, немедленный вход. Семейный район, недалеко от магазинов, школ и пляжей. Снижение цены: 3 050 000 (продвижение цены 3 390 000)
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Показать все Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Жилой квартал Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Хадера, Израиль
от
$648,945
БЖ RE/MAX Hadera представляет исключительно редкий продукт: Большой дуплекс из 6 комнат площадью около 140 м2, - большая террасная пергола площадью 30 м2, - современная кухня, открытая для гостиной, - гостиная с окружающим освещением, Просторный и удобный родительский номер и 4 дополнительн…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Показать все Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
Квартира 5 номеров, превращенная в 4 для продажи в Ашдоде в новом районе «МАР». Высота 4 метра под потолком, парковка кондиционера, терраса 30 м2 с видом на море. Высокий этаж в резиденции с 3 лифтами, включая один из Шаббата недалеко от моря, школы, автобусы,
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации