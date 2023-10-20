Жилой квартал Coin de paradis proche tramway et commerces

  1. Realting.com
Иерусалим, Израиль
ID: 33646
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Райский уголок возле трамвая и магазинов. Красивый 3P полностью отремонтирован в здании, которое получило выгоду от Тамы, с большим балконом с видом на гостиную и возможностью использовать сад. Ни лицом к лицу. Две душевые комнаты, кухня и высококачественная система отопления, бесплатно.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

