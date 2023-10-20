  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking

Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking

Иерусалим, Израиль
от
$1,29 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 33688
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В небольшом 5-этажном новом здании в Кирьят-Моче квартира уникальна в своем роде: большая 4P на верхнем этаже, светлая и воздушная, с суккой и парковкой, идеально расположенная рядом с трамваем и входом в город. Редкий продукт, немедленный вход.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$642,675
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$6,270
Жилой квартал Appartement immense
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Grand jardin
Ашкелон, Израиль
от
$987,525
Вы просматриваете
Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking
Иерусалим, Израиль
от
$1,29 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Показать все Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Тель-Авив - Фришман Рядом с пляжами, Дизенгофф и всеми удобствами центра города. Квартира 2 номера с исключительными объемами: • общей площадью 81 м2 • Гостиная площадью 50 м2, позволяющая конфигурацию в 3 штуки • 2 ванные комнаты • Юго-восточная экспозиция, очень яркая • Чистое и ухоженно…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Показать все Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
Новый для эксклюзивной продажи! Уникальное, эксклюзивное и редкое имущество. Расположенный на тихой и буколической улице переулков Иегуды Маккаби, недалеко от парка Хаяркон, в сельской местности, эффектный дуплексный пентхаус, купающийся в свете, Распространяется на два уровня с лифтом, обсл…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Жилой квартал Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Жилой квартал Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
*Цена упала! * Эксклюзивная продажа В престижном проекте недвижимости, одном из самых красивых Тель-Авива, реализованном компанией METROPOLIS 41 Луи Маршалл Стрит На углу бульвара Смэтс Квартира 5 комнат! На втором этаже, высоко! 113 м2 плюс красивый балкон 14 м2 Квартира просторная и идеаль…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации