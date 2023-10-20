Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается – красивая 5-комнатная квартира, расположенная на улице Кинерет в Ашдоде (район Юд Алеф). Полностью отремонтированный до нового, он предлагает площадь 170 м2 с двумя просторными балконами. Квартира кондиционирована и включает в себя частную парковку и погреб. Расположен на 3-м этаже с лифтом, в роскошном здании всего с двумя квартирами на этаж. Рядом со всеми удобствами, эта квартира сочетает в себе комфорт, пространство и идеальное расположение.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Досуг
