  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Ашдод, Израиль
от
$1,00 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 33674
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается – красивая 5-комнатная квартира, расположенная на улице Кинерет в Ашдоде (район Юд Алеф). Полностью отремонтированный до нового, он предлагает площадь 170 м2 с двумя просторными балконами. Квартира кондиционирована и включает в себя частную парковку и погреб. Расположен на 3-м этаже с лифтом, в роскошном здании всего с двумя квартирами на этаж. Рядом со всеми удобствами, эта квартира сочетает в себе комфорт, пространство и идеальное расположение.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Иерусалим, Израиль
от
$2,79 млн
Жилой квартал Spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$768,075
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Ашкелон, Израиль
от
$589,380
Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Тель-Авив, Израиль
от
$956,175
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Ашдод, Израиль
от
$1,00 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Показать все Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
Эта роскошная недвижимость в престижных башнях Yoo в Тель-Авиве предлагает исключительный жизненный опыт благодаря своему изысканному дизайну и привилегированному расположению. Созданная известным архитектором Орли Шремом, квартира простирается на 313 м2 на высоком этаже культового здания, с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Показать все Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Эйлат, Израиль
от
$1,18 млн
В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красном море в бутик-здании, Пентхаус продал лицом к долине. Это здание состоит из 2 уровней, пентхауса, который находится на 1-м этаже с собственным входом. жилая площадь 140 м2, и 4 чбре кровать + ее крыша 140…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Luxueux
Жилой квартал Luxueux
Жилой квартал Luxueux
Жилой квартал Luxueux
Жилой квартал Luxueux
Показать все Жилой квартал Luxueux
Жилой квартал Luxueux
Ашкелон, Израиль
от
$1,11 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации