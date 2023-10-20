Жилой квартал Villa exceptionnelle avec piscine

Эта роскошная вилла в Савионе является исключительной собственностью, предназначенной для максимального комфорта и конфиденциальности. Расположенная в одном из самых престижных городов центрального Израиля, вилла расположена на тихой улице и простирается на участке около 5 дунамов. Дом, построенный на одном уровне с подвалом, имеет обильное естественное освещение и включает в себя девять больших основных спален, три из которых расположены в подвале. Вилла построена на одном уровне с подвалом и включает в себя просторную и яркую гостиную, 9 больших основных спален (в том числе 3 в подвале), исключительно большой свод, отдельную и просторную гардеробную, профессиональный тренажерный зал, оборудованный передовой техникой, отдельную прачечную, роскошную главную кухню, подписанную Bulthaup, а также вторичную кухню, также сделанную Bulthaup. Помимо основного дома, в собственности есть отдельный гостевой блок с двумя большими спальнями и кухней, а также еще одно сооружение, которое можно использовать для различных целей - творческое пространство, мастерская, лечебная клиника и многое другое. Открытое пространство одинаково впечатляет, предлагая идеально ухоженный сад с бесконечным бассейном и безмятежными зонами отдыха, что способствует мирной и роскошной атмосфере. Эта вилла идеально подходит для семей, которые ищут элитную резиденцию, сочетающую элегантность, комфорт и уединение в привилегированном месте.