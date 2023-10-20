  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ganei Yehuda
  4. Жилой квартал Villa exceptionnelle avec piscine

Жилой квартал Villa exceptionnelle avec piscine

Ganei Yehuda, Израиль
от
$11,76 млн
;
16
Оставить заявку
ID: 33603
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Деревня
    Ganei Yehuda

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Эта роскошная вилла в Савионе является исключительной собственностью, предназначенной для максимального комфорта и конфиденциальности. Расположенная в одном из самых престижных городов центрального Израиля, вилла расположена на тихой улице и простирается на участке около 5 дунамов. Дом, построенный на одном уровне с подвалом, имеет обильное естественное освещение и включает в себя девять больших основных спален, три из которых расположены в подвале. Вилла построена на одном уровне с подвалом и включает в себя просторную и яркую гостиную, 9 больших основных спален (в том числе 3 в подвале), исключительно большой свод, отдельную и просторную гардеробную, профессиональный тренажерный зал, оборудованный передовой техникой, отдельную прачечную, роскошную главную кухню, подписанную Bulthaup, а также вторичную кухню, также сделанную Bulthaup. Помимо основного дома, в собственности есть отдельный гостевой блок с двумя большими спальнями и кухней, а также еще одно сооружение, которое можно использовать для различных целей - творческое пространство, мастерская, лечебная клиника и многое другое. Открытое пространство одинаково впечатляет, предлагая идеально ухоженный сад с бесконечным бассейном и безмятежными зонами отдыха, что способствует мирной и роскошной атмосфере. Эта вилла идеально подходит для семей, которые ищут элитную резиденцию, сочетающую элегантность, комфорт и уединение в привилегированном месте.

Местонахождение на карте

Ganei Yehuda, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$768,075
Жилой квартал Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ашкелон, Израиль
от
$799,425
Жилой квартал Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable
Хадера, Израиль
от
$1,06 млн
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,539
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Рамат-Ган, Израиль
от
$3,65 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Израиль
от
$11,76 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Ашкелон, Израиль
от
$548,625
????? Продается в Ашкелоне – Превосходная 4-комнатная квартира в Агамимском районе!???? ???? 8-й этаж??? Беспрепятственный вид???️ Просторный и яркий Отличная возможность в одном из самых востребованных районов города! ✅ 4 хорошо организованных ✅ Высокий пол с открытым и успокаивающим видом…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Показать все Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Нетания, Израиль
от
$1,35 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Недавнее здание 6 этажей. Очаровательный Дуплекс с 5 номерами 158 м2 нетто ( 178 м2 брутто) и 3 ванными комнатами. Терраса 23 м2. Вид на отставку. Хорошая скрытая кухня. 4 спальни, включая мамочку. Настоящий пепетит в центре города. Уровень 1: гостиная/столовая/кухня/мамад и ванная комната. …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации