  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Magnifique 4 pieces meubler avec balcon

Жилой квартал Magnifique 4 pieces meubler avec balcon

Иерусалим, Израиль
от
$3,762
;
7
Оставить заявку
ID: 33861
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,539
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Раанана, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$6,52 млн
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Иерусалим, Израиль
от
$3,762
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,07 млн
Уникальная двухэтажная квартира, идеально расположенная на 4-м и верхнем этаже. Окруженный зеленью. 3 комнаты 2 ванные комнаты и туалет. 1-й уровень: большая гостиная с кухней, Еще одна комната с ванной и туалетом. 71 м2 + балкон около 2 м2. 2-й уровень: особенно роскошный родительский люкс …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Показать все Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Жилой квартал Appartement moderne a 500 m de la plage
Бат-Ям, Израиль
от
$1,02 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,330
Расположен в самом востребованном районе Иерусалима, в аутентичном, пастырском и тихом комплексе. Большое основное пространство Зал заседаний 63 м2 9 отдельных офисов с окнами, от 11 до 17 м2 каждый Хорошо сохранившийся лифт Вариант парковки Добавить НДС
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации