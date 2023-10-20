Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Для аренды: Феноменальный коттедж Девять в Ашдоде - район Юд Зайин????
✨ Роскошь – комфорт – щедрые пространства – немедленная доставка!
Расположенный в востребованном районе Юд Зайин в Ашдоде, этот исключительный новый коттедж предлагает несравнимое качество жизни на жилой площади 200 м2, со 100 м2 террас, в том числе с частным бассейном, и 70 м2 яркого подвала.
???? Первый этаж:
Прекрасная терраса площадью 100 м2 с бассейном, идеально подходит для приема или отдыха
Просторная и светлая гостиная с большими окнами
Полностью оборудованная кухня высокого класса с качественными материалами
Гостевые туалеты
Бронированная дверь и аккуратная отделка
???? 1-й этаж:
3 комфортабельные спальни
Современная ванная комната с туалетом
Мастер-люкс с частной ванной комнатой, туалетом, частным балконом и прачечной
???? Конвертируемый подвал площадью 70 м2 с 2 большими окнами – идеально подходит для:
Игровая комната
Кинотеатр
Оздоровительная зона (SPA)
Или возможность создания от 2 до 3 дополнительных комнат
Централизованный кондиционер???? 2 частных парковки???️ Выполняем немедленно!
Редкое добро, сочетающее в себе современность, пространство и комфорт в популярном районе!
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать визит.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
