Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Для аренды: Феноменальный коттедж Девять в Ашдоде - район Юд Зайин???? ✨ Роскошь – комфорт – щедрые пространства – немедленная доставка! Расположенный в востребованном районе Юд Зайин в Ашдоде, этот исключительный новый коттедж предлагает несравнимое качество жизни на жилой площади 200 м2, со 100 м2 террас, в том числе с частным бассейном, и 70 м2 яркого подвала. ???? Первый этаж: Прекрасная терраса площадью 100 м2 с бассейном, идеально подходит для приема или отдыха Просторная и светлая гостиная с большими окнами Полностью оборудованная кухня высокого класса с качественными материалами Гостевые туалеты Бронированная дверь и аккуратная отделка ???? 1-й этаж: 3 комфортабельные спальни Современная ванная комната с туалетом Мастер-люкс с частной ванной комнатой, туалетом, частным балконом и прачечной ???? Конвертируемый подвал площадью 70 м2 с 2 большими окнами – идеально подходит для: Игровая комната Кинотеатр Оздоровительная зона (SPA) Или возможность создания от 2 до 3 дополнительных комнат Централизованный кондиционер???? 2 частных парковки???️ Выполняем немедленно! Редкое добро, сочетающее в себе современность, пространство и комфорт в популярном районе! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать визит.