  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал A 50 m du bord de mer

Жилой квартал A 50 m du bord de mer

Ашкелон, Израиль
от
$391,875
;
9
Оставить заявку
ID: 33704
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
на пристани Ашкелона, в здании Феррерон, в 50 метрах от моря, квартира 2 номера в резиденции с бассейном очень хороший продукт для инвестиций или нога

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Иерусалим, Израиль
от
$43,89 млн
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Нетания, Израиль
от
$1,11 млн
Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka
Иерусалим, Израиль
от
$11,00 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Показать все Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,08 млн
В 25 rue Bnei Moshe, всего в нескольких шагах от Иегуды Маккаби, превосходная квартира T3 продается исключительно. Около 74 м2 жилой площади, очень светлая. Просторный, элегантный и отремонтированный. Полтора этажа без лифта. Тихая улица
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Neuf en centre ville tres lumineux
Жилой квартал Neuf en centre ville tres lumineux
Жилой квартал Neuf en centre ville tres lumineux
Жилой квартал Neuf en centre ville tres lumineux
Жилой квартал Neuf en centre ville tres lumineux
Раанана, Израиль
от
$2,727
Центр города. Новое здание. Четыре комнаты никогда не живут. 5-й этаж. Яркий. Парковка. доступно с июня 2026 года
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Продается - 4-комнатная квартира в Ашдоде, улица Якинтон (Каланиот) Превосходная квартира площадью 122 м2 брутто (93 м2 нетто) с балконом 8,5 м2, расположенная на 6-м этаже недавнего и востребованного жилья (3 года). Западная ориентация, предлагающая красивую яркость во второй половине дня…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации