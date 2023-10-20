Жилой квартал Exceptionnel luxueux rare

Mini Luxury Penthouse в Тель-Авиве Расположенный на 24-м этаже престижной башни Migdal One Tower, в самом сердце популярного парка Цамерет, этот уникальный мини-пентхаус предлагает редкий и эксклюзивный образ жизни. 7 номеров 380 м2 роскошных услуг Две террасы: 40 м2 • 12 м2 Украшенные с изысканностью архитектора интерьера, каждая деталь была спроектирована так, чтобы сочетать элегантность, комфорт и современность. Большое здание: • 24/7 охрана • Бассейн • Спортивная комната 4 парковочных места 2 подвала Редкая недвижимость на рынке, предназначенная для клиентов, ищущих престиж, пространство и исключительное расположение в Тель-Авиве. английский