  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Тель-Авив, Израиль
от
$2,10 млн
;
3
ID: 33567
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Девять на продажу эксклюзивный Расположен на улице Вейцмана 93-97 (уголок Пинкас) В новом высококачественном проекте подписались Цемах Хаммерман и группа Rozio! Архитектор: Гиди Бар Ориан Рядом с Hayarkon Парк Отремонтированная 4-комнатная квартира с высокой архитектурой На 5-м этаже с открытым видом Жилая площадь: 96 м2 + балкон 15 м2 Подземная парковка Переезд: 1-й квартал 2026 События: Кухонный шулер Плакат Прокуратура Кондиционер VRF Сопровождение архитектора интерьера до сдачи!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
