  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bonne affaire calme dans un bel immeuble

Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bonne affaire calme dans un bel immeuble

Иерусалим, Израиль
от
$1,944
;
5
Оставить заявку
ID: 33865
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Top affaire
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ашдод, Израиль
от
$2,48 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bonne affaire calme dans un bel immeuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,944
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Жилой квартал Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,232
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Показать все Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Жилой квартал Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Показать все Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации