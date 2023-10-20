  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Иерусалим, Израиль
от
$5,442
;
5
Оставить заявку
ID: 33852
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,88 млн
Жилой квартал Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Хадера, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Иерусалим, Израиль
от
$1,20 млн
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Тверия, Израиль
от
$3,51 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,77 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$5,442
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$868,395
В самом сердце Нахлаота откройте для себя отремонтированную квартиру, уже разделенную на две арендные единицы с общим входом. Редкая возможность в этом востребованном, ярком, тихом и близком рынке Махане Иегуда. Площадь Арноны 49 м2 (53 м2 кадастра), 3 комнаты, 1 этаж, терраса 4 м2. Идеально…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Показать все Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
Красивые две штуки хорошо устроены Отдельные туалеты и ванная комната Открытая терраса Полностью отремонтированная квартира современных и новых объектов
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации