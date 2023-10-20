  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Жилой квартал Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Ашдод, Израиль
от
$1,47 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 33665
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Красивая квартира в новом здании, 5 номеров преобразованы в 4, по адресу «Youd Alef» rue Kineret. Безостановочный вид на море, солнечный, высокий стандарт. Несерьезно воздержаться

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Top affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$658,350
Жилой квартал A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,11 млн
Жилой квартал Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал Immeuble neuf tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$517,275
Вы просматриваете
Жилой квартал Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Ашдод, Израиль
от
$1,47 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
АПАРТАМЕНТ 4 ЧАСТИ С СИЗО ВИДЕО - ДВОЕ НЕ С ГОРДОНСКОГО ПЛАГА Площадь: 94 м2 построена + 10 м2 терраса Пол: 1 из 7 Части: 4 3 спальни 2 ванные комнаты Парковка: 2 Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, стилем и привилегированным расположением в этой превосходной 4-комнатной кв…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Показать все Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Герцлия, Израиль
от
$16,46 млн
Резиденция Заменгоф - это необычная недвижимость, которая воплощает конфиденциальность, роскошь и комфорт на самом высоком уровне. Расположенный в мирном и пастырском районе Герцлия Б, недалеко от престижного Кфар Шмарьяху, он пользуется привилегированным расположением в одном из самых попул…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Просторная 3-комнатная квартира, новый подрядчик, размещение примерно через 3 месяца. Очень яркие гостевые услуги + ванная комната и отдельный туалет. Балкон Сукка из гостиной, квартира находится на железнодорожной оси улицы Емин Авот, но сталкивается с тихим уголком. Лифт, модернизированное здание
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации