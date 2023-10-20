  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Terrasse soucca

Жилой квартал Terrasse soucca

Ашкелон, Израиль
от
$526,680
;
10
Оставить заявку
ID: 33752
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
4-комнатная квартира очень просторная в районе Агамим Аврк терраса Soucca

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Ашкелон, Израиль
от
$332,310
Жилой квартал Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Тель-Авив, Израиль
от
$4,55 млн
Жилой квартал Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Ашдод, Израиль
от
$736,725
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,10 млн
Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$4,389
Вы просматриваете
Жилой квартал Terrasse soucca
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Показать все Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Жилой квартал Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
Продается - Квартира 5 номеров, преобразованных в 4 номера в Marina d Расположенная в одном из самых востребованных мест в городе, эта пляжная квартира предлагает исключительную среду обитания. Полностью отреставрированный, он был переработан в 4 просторных номерах. Он включает в себя мама…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Показать все Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
Эта роскошная недвижимость в престижных башнях Yoo в Тель-Авиве предлагает исключительный жизненный опыт благодаря своему изысканному дизайну и привилегированному расположению. Созданная известным архитектором Орли Шремом, квартира простирается на 313 м2 на высоком этаже культового здания, с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Показать все Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Жилой квартал A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,539
Редко в аренду: превосходная 5-комнатная квартира, расположенная в одной из самых красивых резиденций Ашдода, в нескольких шагах от пляжа. Терраса с полным видом на море и доступом к бассейну в резиденции, для исключительной среды проживания. Квартира состоит из 4 спален, душевой, ванной и …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации