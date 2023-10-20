Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Расположен на тихой улице с европейским характером, между Неве-Цедек, Керем-Ха-Тейманим и набережной (300 м).
Популярный район с аллеями деревьев, кафе, магазинами и деревенским духом.
Пешком: пляжи, Тайелет, Кармель, Шабази, Герцль, рестораны, будущий трамвай.
Около 70 м2 на 1-м этаже с открытым видом (без винтов)
Здание нового магазина (Gidi Bar Orian).
Кухня Эггерсманна.
Кондиционер Fujitsu VRF.
Механическая парковка (верхняя платформа).
Подвал ~5 м2.
Южная/Западная экспозиция
Новая квартира перед продажей
Обновленная цена: 4.650.000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
