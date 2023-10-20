  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee

Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
;
10
ID: 33632
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Расположен на тихой улице с европейским характером, между Неве-Цедек, Керем-Ха-Тейманим и набережной (300 м). Популярный район с аллеями деревьев, кафе, магазинами и деревенским духом. Пешком: пляжи, Тайелет, Кармель, Шабази, Герцль, рестораны, будущий трамвай. Около 70 м2 на 1-м этаже с открытым видом (без винтов) Здание нового магазина (Gidi Bar Orian). Кухня Эггерсманна. Кондиционер Fujitsu VRF. Механическая парковка (верхняя платформа). Подвал ~5 м2. Южная/Западная экспозиция Новая квартира перед продажей Обновленная цена: 4.650.000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
