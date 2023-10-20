  1. Realting.com
  Израиль
  Ашкелон
  Жилой квартал Bien agence

Жилой квартал Bien agence

Ашкелон, Израиль
от
$721,050
;
9
ID: 33658
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

???????? Продается - Отремонтированный дом в Неве Дкалим, Ашкелон Очаровательный дом на одном уровне 3 комнаты, увеличенный в 4 комнаты, полностью отремонтированный???? ✅ Земля 220 м2 ✅ Стратегический район: на выезде из города и вблизи нового Ир-Айынского района ✅ Тихая и семейная среда ✅ Идеально подходит для семьи или инвестиций Редкая возможность в Ашкелоне, чтобы захватить быстро! ???? Для получения дополнительной информации или посещения, свяжитесь с нами сейчас.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Досуг

