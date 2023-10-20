  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme

Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme

Раанана, Израиль
от
$1,13 млн
;
7
ID: 33443
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

На одной из самых востребованных улиц Раананы. Хорошая квартира из 5 номеров расположена на 2-м этаже West Cote :. терраса 12 м2 и секунда 6 м2 от спальни. Никакого мамада.. Миклата на первом этаже очень хорошо обслуживается. Здание возвращается с улицы. Маленький сад с каждой стороны, где можно поставить его сукку. Парковка. парковка. Посмотреть

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,29 млн
исключительно для продажи, В парке Yarkon 42 Уссишкинская улица Здание отремонтировано в 2012 году Квартира 2,5 номера, 68 м2 (грубая поверхность) Восток-Запад, солнечная экспозиция 3 этаж с лифтом Здание с укрытием Регистрация кондоминиумов
