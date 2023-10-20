Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
На одной из самых востребованных улиц Раананы. Хорошая квартира из 5 номеров расположена на 2-м этаже West Cote :. терраса 12 м2 и секунда 6 м2 от спальни.
Никакого мамада.. Миклата на первом этаже очень хорошо обслуживается.
Здание возвращается с улицы. Маленький сад с каждой стороны, где можно поставить его сукку. Парковка.
парковка.
Раанана, Израиль
