  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer

Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer

Ашкелон, Израиль
от
$579,975
;
7
Оставить заявку
ID: 33401
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Хорошая сделка.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Тель-Авив, Израиль
от
$924,825
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Герцлия, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
Жилой квартал Appartement dexception
Иерусалим, Израиль
от
$1,29 млн
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Нетания, Израиль
от
$752,400
Вы просматриваете
Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Показать все Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Жилой квартал Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Хадера, Израиль
от
$1,34 млн
БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera Рахеля Бенгигуи представляет новую эксклюзивность. Откройте для себя просторный и светлый 7-комнатный дом в павильонной зоне востребованного парка. Характеристики: - Ультра-дизайн дома, комфортный на 3 этажах, - 7 комнат площадью около 198 м2, - 27…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de standing
Жилой квартал Appartement de standing
Жилой квартал Appartement de standing
Жилой квартал Appartement de standing
Жилой квартал Appartement de standing
Жилой квартал Appartement de standing
Жилой квартал Appartement de standing
Иерусалим, Израиль
от
$1,34 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Показать все Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Нагария, Израиль
от
$564,300
В небольшом здании на улице Герцля в популярном районе Эйн-Сара в Нахарии Дуплейс, как небольшая вилла, в том числе * на первом этаже: светлая гостиная, 2 спальни с выходом на террасу * Наверху: 2 просторных номера, Мастер-люкс с душем и доступом к террасе около 20 м2 * Успокаивающий открыты…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации