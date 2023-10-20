  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Раанана, Израиль
от
$3,42 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 33446
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очень красивая квартира 200 м2. 5 комнат. Двухкомнатный пентхаус с ванной комнатой. Очень большая гостиная высотой 5 м потолок. большая терраса из гостиной и столовой. Современная кухня с илотом. Паркет в номерах. На дне бассейна и большой террасе. Mamad 2 парковочные места.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$642,675
Жилой квартал Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,55 млн
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Жилой квартал Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ашкелон, Израиль
от
$890,340
Жилой квартал A louer centre ville 2 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$1,850
Вы просматриваете
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Раанана, Израиль
от
$3,42 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Продается по адресу 29 rue Bari, престижному и востребованному адресу. Рядом с трамваем. В престижной программе недвижимости TAMA застройщика Бульвара, в настоящее время на этапе строительства (оплата затрат и получение скорого разрешения на строительство)! 4-комнатная квартира (119 м2 жилой…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Vue sur la mer
Жилой квартал Vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Тель-Авив, Израиль
от
$6,27 млн
Исключительный и редкий пентхаус террасы площадью 176 м2 с крышей улицы Шабази площадью 32 м2 в самом сердце Неве Цедек! Нижний уровень: 3 комфортабельные спальни, в том числе мастер-люкс с частным балконом 5 м2, 2 современные ванные комнаты и небольшая интимная гостиная. Верхний уровень: …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации