  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал ExclusivitE A vendre

Жилой квартал ExclusivitE A vendre

Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 33609
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Эксклюзивность - для продажи ???? Шенкин, близкий к рынку Кармель Премиум месторасположение – в нескольких шагах от бульвара Ротшильд, рынка Кармель и моря. Пентхаус Duplex расположен в новом здании магазина с лифтом. ✨ Основные характеристики: • 135 м2 в помещении + 46 м2 террасы • Яркая гостиная с открытой кухней 3 спальни (родительский люкс с частным балконом) • Верхний этаж с террасой 40 м2, открытой кухней и зоной BBQ • Пещера/хранилище Цена продажи: 9 890 000 шекелей Ваад Байит: 900 шекелей Арнона: 1800 шекелей (ежемесячно) Премиальная недвижимость Агентские сборы: 1 месяц + НДС Лицензия No 31928721

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
Жилой квартал Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ашдод, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$714,780
Жилой квартал Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Жилой квартал Bonne affaire
Иерусалим, Израиль
от
$752,400
Вы просматриваете
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$373,065
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Показать все Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Иерусалим, Израиль
от
$3,76 млн
Холиланд – район в полном обновлении, со строительством магазинов, синагог и модернизированных парков! Роскошный пентхаус в здании с престижным лобби, тренажерным залом и 3 лифтами Шаббат. 5 номеров (легкая возможность переехать на 7), жилая площадь 243 м2 + 180 м2 террас Soukka - всего 42…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Тель-Авив, Израиль
от
$6,27 млн
Исключительный и редкий пентхаус террасы площадью 176 м2 с крышей улицы Шабази площадью 32 м2 в самом сердце Неве Цедек! Нижний уровень: 3 комфортабельные спальни, в том числе мастер-люкс с частным балконом 5 м2, 2 современные ванные комнаты и небольшая интимная гостиная. Верхний уровень: …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации