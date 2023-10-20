Жилой квартал ExclusivitE A vendre

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Эксклюзивность - для продажи
???? Шенкин, близкий к рынку Кармель
Премиум месторасположение – в нескольких шагах от бульвара Ротшильд, рынка Кармель и моря.
Пентхаус Duplex расположен в новом здании магазина с лифтом.
✨ Основные характеристики:
• 135 м2 в помещении + 46 м2 террасы
• Яркая гостиная с открытой кухней
3 спальни (родительский люкс с частным балконом)
• Верхний этаж с террасой 40 м2, открытой кухней и зоной BBQ
• Пещера/хранилище
Цена продажи: 9 890 000 шекелей
Ваад Байит: 900 шекелей
Арнона: 1800 шекелей (ежемесячно)
Премиальная недвижимость
Агентские сборы: 1 месяц + НДС
Лицензия No 31928721
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно