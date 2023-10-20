  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Иерусалим, Израиль
от
$36,993
;
9
Оставить заявку
ID: 33393
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Иерусалим - Район Мамилла - Офисы по аренде На втором и последнем этаже, полный лоток 809 м2 сырой, С видом на валы Иерусалима. Ежемесячная аренда: 118 000 Расходы на управление: 24 270 в месяц

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Top affaire
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал Duplex a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,91 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Иерусалим, Израиль
от
$2,79 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Иерусалим, Израиль
от
$36,993
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
Моше Шаретт Улица, в самом популярном и тихом районе, для эксклюзивной продажи Просторная и красивая квартира площадью 66 м2! Отремонтированный и яркий Мир и конфиденциальность гарантированы Подъем, обслуживающий полдвери 3-й и 5-й этажи - 3-й этаж квартиры! Потенциал для проекта кондоминиума
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Показать все Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Жилой квартал Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
Новый для эксклюзивной продажи! Уникальное, эксклюзивное и редкое имущество. Расположенный на тихой и буколической улице переулков Иегуды Маккаби, недалеко от парка Хаяркон, в сельской местности, эффектный дуплексный пентхаус, купающийся в свете, Распространяется на два уровня с лифтом, обсл…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Показать все Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
Новый для продажи исключительно 7 улица Дизенгофф Рядом с площадью Хабима и бульваром Ротшильдов, в самом центре города Рядом с трамваем Большая просторная квартира Около 110 м2 4,5 номера, включая мастер-люкс с ванной комнатой (возможность создания 5 просторных номеров) Приятная солнечная …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации