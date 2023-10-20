  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Penthouse de reve a larchitecture haut

Жилой квартал Penthouse de reve a larchitecture haut

Иерусалим, Израиль
от
$2,73 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 33832
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал Appartement renove de quatre pieces
Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
Жилой квартал Bon emplacement bonne occasion investi
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$974,045
Вы просматриваете
Жилой квартал Penthouse de reve a larchitecture haut
Иерусалим, Израиль
от
$2,73 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Показать все Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Жилой квартал Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,32 млн
Красивая квартира на продажу в Ашдоде 5 номеров, преобразованных в 4, в роскошной резиденции с консьержем 24/24, тренажерный зал, 4 лифта, включая один из шабата. Квартира 150 м2 и терраса 16 м2 с видом на море. Подвал 9м2, высококачественные материалы, кондиционер, парковка и 2 шага от пляжа
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Раанана, Израиль
от
$4,734
Дуплексная садовая земля мыслится как дом в городе. Жилое пространство площадью 150 м2 простирается на два уровня, с реальным разделением между жилыми помещениями и ночными помещениями. Гостиная открывается прямо в частный сад площадью 100 м2, что позволяет вам в полной мере наслаждаться пр…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Жилой квартал Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
Три три клочка в виде незаменимого элемента. Включите балкон в салоне и террас в комнате. 5-й стиль с паркингом. Ближе ко всем кофе и агрессивной торговле
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации