  Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$924,825
;
6
ID: 33503
ID: 33503
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Редко: Резиденция «Димри» в городе, в Ашдоде, квартира 5 номеров с парковкой, кондиционером. Два лифта, один из которых шабат.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
