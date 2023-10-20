  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Иерусалим, Израиль
от
$3,76 млн
;
8
ID: 33583
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Холиланд – район в полном обновлении, со строительством магазинов, синагог и модернизированных парков! Роскошный пентхаус в здании с престижным лобби, тренажерным залом и 3 лифтами Шаббат. 5 номеров (легкая возможность переехать на 7), жилая площадь 243 м2 + 180 м2 террас Soukka - всего 423 м2, с открытым и зеленым панорамным видом на Иерусалим. Огромная гостиная с современной американской кухней, мрамор по всей квартире, настоящий паркет в номерах. Просторный 25 м2 + мастер-люкс, с гардеробной, ванной комнатой и частной террасой с видом. 4 выставки, Мамад, центральный кондиционер... 3 парковочных места и 2 подвала. Редкое добро для знатоков, которые умеют проектировать и разглядывать!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Досуг

Другие комплексы
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Жилой квартал Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$721,050
4-комнатная квартира 80м2, Кириат Хайовель, Иерусалим 10-й этаж, запланированы работы Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 1 ванная комната, 1 душ, 2 туалета Кондиционерная гостиная, порошок шемеха, баллон с горячей водой, радиаторы, роликовые жалюзи Бронированная дверь, лифт Цена: 2.300,000sh
Жилой квартал Endroit calme
Жилой квартал Endroit calme
Жилой квартал Endroit calme
Жилой квартал Endroit calme
Жилой квартал Endroit calme
Жилой квартал Endroit calme
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem
Показать все Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
В новом здании с лифтом и лифтом Шаббата очень светлая на 3 этаже 5-комнатная квартира. Квартира состоит из 4 спален, большой просторной гостиной, открывающейся на приятный балкон с открытым видом, а также двух сокковых балконов площадью около 10 м2 каждый. В квартире есть 2 ванные комнаты…
