  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv

Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$5,957
;
10
Оставить заявку
ID: 33844
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine
Раанана, Израиль
от
$4,36 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Ашкелон, Израиль
от
$539,220
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$363,660
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement meuble et luxueux de 3 pieces a cote de la plage de geula a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$5,957
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Показать все Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
Новый для продажи исключительно 7 улица Дизенгофф Рядом с площадью Хабима и бульваром Ротшильдов, в самом центре города Рядом с трамваем Большая просторная квартира Около 110 м2 4,5 номера, включая мастер-люкс с ванной комнатой (возможность создания 5 просторных номеров) Приятная солнечная …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Показать все Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$6,270
Для аренды: Феноменальный коттедж Девять в Ашдоде - район Юд Зайин???? ✨ Роскошь – комфорт – щедрые пространства – немедленная доставка! Расположенный в востребованном районе Юд Зайин в Ашдоде, этот исключительный новый коттедж предлагает несравнимое качество жизни на жилой площади 200 м2, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Жилой квартал A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,16 млн
Квартира 2,5 номера, 72м2 на 3-м этаже с мамак Здание с качественным ремонтом Tama 38 в 2020 году Тихая, тройная ориентация I/N/S 300 метров от пляжа
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации