  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Rdj 4 p

Жилой квартал Rdj 4 p

Ашкелон, Израиль
от
$674,025
;
10
ID: 33753
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
rdj 4 p с просторным садом на западе Небольшой 4-этажный дом

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

