  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Dans un immeuble neuf

Жилой квартал Dans un immeuble neuf

Ашкелон, Израиль
от
$595,650
;
9
ID: 33657
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
Продается - Просторные 5 номеров в Агамиме с видом на озеро Откройте для себя эту красивую 5-комнатную квартиру в востребованном районе Агамим, площадью 123 м2. ✅ Потрясающий вид на озеро ✅ Яркая и просторная гостиная ✅ Широкий коридор, обслуживающий комнаты ✅ Частная парковка ✅ Качество строительства Assoum Promoter ?????? Цена: 1.900.000 Редкая возможность, которая сочетает в себе комфорт, пространство и идеальное расположение! ???? Свяжитесь с нами сейчас для посещения.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
