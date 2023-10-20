Жилой квартал Dans un immeuble neuf

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается - Просторные 5 номеров в Агамиме с видом на озеро
Откройте для себя эту красивую 5-комнатную квартиру в востребованном районе Агамим, площадью 123 м2.
✅ Потрясающий вид на озеро
✅ Яркая и просторная гостиная
✅ Широкий коридор, обслуживающий комнаты
✅ Частная парковка
✅ Качество строительства Assoum Promoter
?????? Цена: 1.900.000
Редкая возможность, которая сочетает в себе комфорт, пространство и идеальное расположение!
???? Свяжитесь с нами сейчас для посещения.
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно