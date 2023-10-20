Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Резиденция Заменгоф - это необычная недвижимость, которая воплощает конфиденциальность, роскошь и комфорт на самом высоком уровне. Расположенный в мирном и пастырском районе Герцлия Б, недалеко от престижного Кфар Шмарьяху, он пользуется привилегированным расположением в одном из самых популярных районов города. Кроме того, его практический доступ к основным автомагистралям обеспечивает бесперебойную связь со всеми районами Израиля.
Этот эксклюзивный частный жилой комплекс включает в себя огороженный участок площадью 1125 м2, в котором находится великолепная независимая вилла с собственным внутренним двором и бесконечным бассейном, а также два частных дома, прилегающих. Каждый из этих домов имеет свой внутренний двор и бесконечный бассейн, предлагающий несравненный жизненный опыт.
Вся недвижимость, включая три дома, была тщательно спроектирована «Meny Sayag Architects», известным дизайном роскошных домов в Израиле и на международном уровне. Их творения включают в себя передовые современные элементы и соответствуют международным стандартам качества и отделки без компромиссов.
Каждая резиденция в комплексе также имеет два выделенных парковочных места.
**Вилла**
345 м2 на трех уровнях
Ориентации: Север, Юг, Восток
Суд: 106 м2
Бассейн: 23 м2
Номера: 6 - в т.ч. 2 спальни и безопасная комната (мамад)
Ванные комнаты: 3
Отдельные туалеты
Парковка: 2 – включая крытое пространство
** Соседний дом 1**
327 м2 разбросаны по трем уровням
Ориентации: Север, Юг, Запад
Двор: 82 м2
Бассейн: 19 м2
Номера: 5 - в т.ч. 3 в люксовых спальнях и безопасной комнате (мамад)
Ванные комнаты: 3
Отдельные туалеты
Отдельная прачечная
Парковка: 2
** Прикрепленный дом 2**
337 м2 на трех уровнях
Ориентации: Север, Юг, Восток
Двор: 120 м2
Бассейн: 26 м2
Номера: 6 - в т.ч. 2 спальни и безопасная комната (мамад)
Ванные комнаты: 4
Отдельные туалеты
Отдельная прачечная
Парковка: 2
** Элементы роскоши и спецификации высокого класса**:
Единая входная дверь со встроенным кодом и функциональностью через приложение
Дизайн кухни Custom
- Нагретый бассейн с электрическим одеялом от Wolff Pool, украшенный изысканной мозаичной плиткой
- Обычные столярные работы по всему дому
Освещение, разработанное архитектором
- Многослойный дубовый пол в гостиных и подвале
- Роскошное мраморное наружное покрытие
Передовая система домашней автоматизации
Кондиционер VRF Daikin
- Продвинутая система безопасности с камерами и сигнализацией
- Напольное отопление на водной основе
- Теплоизоляция с УФ и антисолнечным остеклением
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
