  2. Израиль
  3. Герцлия
  4. Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe

Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe

Герцлия, Израиль
от
$16,46 млн
;
8
ID: 33412
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия

О комплексе

Резиденция Заменгоф - это необычная недвижимость, которая воплощает конфиденциальность, роскошь и комфорт на самом высоком уровне. Расположенный в мирном и пастырском районе Герцлия Б, недалеко от престижного Кфар Шмарьяху, он пользуется привилегированным расположением в одном из самых популярных районов города. Кроме того, его практический доступ к основным автомагистралям обеспечивает бесперебойную связь со всеми районами Израиля. Этот эксклюзивный частный жилой комплекс включает в себя огороженный участок площадью 1125 м2, в котором находится великолепная независимая вилла с собственным внутренним двором и бесконечным бассейном, а также два частных дома, прилегающих. Каждый из этих домов имеет свой внутренний двор и бесконечный бассейн, предлагающий несравненный жизненный опыт. Вся недвижимость, включая три дома, была тщательно спроектирована «Meny Sayag Architects», известным дизайном роскошных домов в Израиле и на международном уровне. Их творения включают в себя передовые современные элементы и соответствуют международным стандартам качества и отделки без компромиссов. Каждая резиденция в комплексе также имеет два выделенных парковочных места. **Вилла** 345 м2 на трех уровнях Ориентации: Север, Юг, Восток Суд: 106 м2 Бассейн: 23 м2 Номера: 6 - в т.ч. 2 спальни и безопасная комната (мамад) Ванные комнаты: 3 Отдельные туалеты Парковка: 2 – включая крытое пространство ** Соседний дом 1** 327 м2 разбросаны по трем уровням Ориентации: Север, Юг, Запад Двор: 82 м2 Бассейн: 19 м2 Номера: 5 - в т.ч. 3 в люксовых спальнях и безопасной комнате (мамад) Ванные комнаты: 3 Отдельные туалеты Отдельная прачечная Парковка: 2 ** Прикрепленный дом 2** 337 м2 на трех уровнях Ориентации: Север, Юг, Восток Двор: 120 м2 Бассейн: 26 м2 Номера: 6 - в т.ч. 2 спальни и безопасная комната (мамад) Ванные комнаты: 4 Отдельные туалеты Отдельная прачечная Парковка: 2 ** Элементы роскоши и спецификации высокого класса**: Единая входная дверь со встроенным кодом и функциональностью через приложение Дизайн кухни Custom - Нагретый бассейн с электрическим одеялом от Wolff Pool, украшенный изысканной мозаичной плиткой - Обычные столярные работы по всему дому Освещение, разработанное архитектором - Многослойный дубовый пол в гостиных и подвале - Роскошное мраморное наружное покрытие Передовая система домашней автоматизации Кондиционер VRF Daikin - Продвинутая система безопасности с камерами и сигнализацией - Напольное отопление на водной основе - Теплоизоляция с УФ и антисолнечным остеклением Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
