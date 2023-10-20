  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Нетания, Израиль
от
$749,265
;
9
ID: 33519
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Français Français
Всего в нескольких шагах от Кикар Хаацмаут и пляжей Нетании, в недавно отремонтированном здании, открывается эта красивая 4-комнатная квартира, расположенная на 3-м этаже на 8 с лифтом. Большая светлая гостиная с современной открытой кухней, три выставки (юг, север, запад), обеспечивающие естественный свет в течение всего дня, беспрепятственный вид, кондиционер, частная парковка и укрытие на первом этаже здания. Квартира продается меблированной и сразу же доступна. Идеальная основная резиденция, пляжная нога к земле или инвестиции в краткосрочную аренду.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
