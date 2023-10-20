Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Всего в нескольких шагах от Кикар Хаацмаут и пляжей Нетании, в недавно отремонтированном здании, открывается эта красивая 4-комнатная квартира, расположенная на 3-м этаже на 8 с лифтом. Большая светлая гостиная с современной открытой кухней, три выставки (юг, север, запад), обеспечивающие естественный свет в течение всего дня, беспрепятственный вид, кондиционер, частная парковка и укрытие на первом этаже здания. Квартира продается меблированной и сразу же доступна. Идеальная основная резиденция, пляжная нога к земле или инвестиции в краткосрочную аренду.