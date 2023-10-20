Жилой квартал Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem

Это очаровательное свойство, сочетающее исключительную местность с классической архитектурной жемчужиной, предлагает уникальную возможность для любителей стиля и успеха, предшественников, устанавливающих новые стандарты, и тех, кто прокладывает путь. Это свойство гармонично объединяет небо и землю, горы и пейзажи, природу, спокойствие и безмятежность. Земля (зарегистрирована): около 5 407 м2 Построенная поверхность: около 1000 м2 Наружные пространства (курсы, балконы, патио): около 5000 м2 Дополнительные сборы за строительство около 4800 м2 (без учета служебных помещений) Структура: Редкий архитектурный шедевр, характеризующийся классическими линиями и минималистским стилем, вдохновленным японским дизайном, расположен в раю природы и мира. Уровень входа: Входной уровень простирается более чем на 400 м2 и открывается на внутренний двор площадью 1000 м2, который идеально сочетается с интерьером дома. Он предлагает открытые и интимные зоны отдыха в окружении зрелых декоративных деревьев, приносящих тень и атмосферу. Величественный декоративный бассейн расположен у подножия древнего утеса. Этот уровень купается в естественном свете благодаря большим окнам, откуда открывается потрясающий вид на горы Иерусалима. Гостиная окружена большим садом, массивным природным патио, большим входным залом и библиотекой-салоном, образующим зону приема. Рядом с роскошной кухней находится волшебная столовая и волшебный внутренний двор с открытой кухней, идеально подходящей для приема десятков гостей. В зону обслуживания входят прачечные, складские помещения, кладовая, холодная комната, лифт и туалет. Два роскошных номера, оборудованных по самым высоким стандартам, завершают этот уровень. Верхний уровень: Верхний уровень состоит из двух жилых крыльев, каждое из которых имеет внешний вход и внутренний доступ к дому. Крыло имеет большой очаровательный балкон и доступ к большому саду, а также жилой блок с несколькими спальнями. Второе крыло простирается на два этажа: верхний этаж представляет собой гостиную площадью 70 м2 с пирамидальным потолком и полированным стальным и бетонным полом; нижний этаж занимает около 170 м2 со спальнями, гостевым пространством, кухней, столовой и закрытым двориком площадью около 100 м2. До этого этажа можно добраться на лифте, внутренней лестнице или отдельном входе. Нижний уровень: Этот уровень 400 м2 спроектирован как свободное пространство дома и может вместить специальные помещения, такие как конференц-зал, частный кинотеатр, музыкальная зона, бассейн и игровая комната, тренажерный зал, спа-сауна или даже крытый бассейн. Он также включает в себя семейный приют и винный погреб, вырытый в скале. С этого уровня вы можете получить доступ к большому саду площадью 2000 м2, предлагая бесчисленные возможности использования. Дополнительные подробности: Исключительное качество строительства – дом полностью построен из натурального камня, глиняной плитки и железобетона. Основные районы вымощены большими итальянскими травертиновыми мраморными плитами. Возможность добавления подземной автостоянки, вмещающей до 40 автомобилей. Существующая структура предназначена для конкретных модификаций и адаптаций в соответствии с потребностями покупателя. Права на строительство позволяют дополнительно построить 5000 м2. Безопасность и охрана: Топографическая структура объекта и расположение здания обеспечивают оптимальные возможности безопасности на самом высоком уровне. Земля может быть изолирована высокими заборами. Дополнительные охраняемые районы или убежища могут быть добавлены для обеспечения любого требуемого уровня безопасности, включая ядерные убежища. Информация для инвесторов: Потенциал для расширения строительства – до 100% застроенной площади (примерно 5,407 м2). Земля включена в будущий план Tama 35 — прекрасная возможность для инвесторов. О компании Motza Illit: Мотца находится в самом сердце библейских земель, в регионе, богатом историей, восходящей к Канане. В 71 году н.э. там был размещен римский гарнизон для управления дорогой в Иерусалим. Сегодня его стратегическое расположение и отличная доступность в одном из самых престижных регионов Израиля делают его популярным местом. Его близость к политическим, культурным и экономическим центрам Израиля делает его исключительно практичным и высококачественным районом. Motza Illit - живописный пригородный сельский район, который выглядит как очаровательная картина начала 20-го века. Он расположен на муниципальной границе Иерусалима, наслаждаясь спокойствием и отступлением за пределами города. Это уникальное сообщество предлагает потрясающий вид на горы, свежий воздух и глубокую безмятежность наряду с захватывающей дух природой Иерусалима. Его уникальные каменные дома, зеленые насаждения и горные ландшафты идеально сочетаются с образованным и утонченным населением, состоящим в основном из профессионалов. Все эти элементы позиционируют Motza как эксклюзивное и престижное сообщество. Моца имеет активное и динамичное сообщество, охватывающее все возрастные группы, от маленьких детей до долгосрочных жителей. Вместе община отмечает фестивали, государственные праздники и различные культурные мероприятия. Деревня предлагает основные услуги, такие как высококачественные детские сады, активные молодежные движения, библиотека, синагога и общественные клубы. Кроме того, рядом находятся одни из лучших торговых центров, отелей и медицинских центров Израиля. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации или для организации посещения этого уникального объекта.