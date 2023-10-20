  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетивот
  4. Жилой квартал Programme neuf 1585 sans indexation

Жилой квартал Programme neuf 1585 sans indexation

Нетивот, Израиль
от
$395,010
;
10
ID: 33737
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Нетивот

О комплексе

Français Français
Новая программа в новом районе Netivot Условия оплаты без прецедентов 3 года строительства индексация

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

