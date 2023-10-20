  1. Realting.com
Жилой квартал Neuf en centre ville tres lumineux

Раанана, Израиль
от
$2,727
;
4
ID: 33378
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Центр города. Новое здание. Четыре комнаты никогда не живут. 5-й этаж. Яркий. Парковка. доступно с июня 2026 года

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

