  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Жилой квартал Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Ашдод, Израиль
от
$780,615
;
14
ID: 33508
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Квартира 4 с половиной номера в Ашдоде в городе на продажу с 2 террасами, кондиционером, мамад, парковкой. Рядом с парками, магазинами, транспортными средствами, школами, синагогами... Очень ухоженная квартира; Безопасная ценность в центре Ашдода

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
