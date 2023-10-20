Жилой квартал A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Для продажи - один пентхаус со всеми позициями
???? Расположен на тихой улице недалеко от Шенкина, между королем Георгом и Йохананом Хасандлар.
5 штук
167 м2 интерьер + 97 м2 террасы на крыше
Здание отремонтировано после TAMA 38
Доставка: октябрь 2025
Высококачественный архитектурный дизайн
2 парковочных места
Mamad (безопасное пространство)
Очень тихо
Четыре воздействия воздуха
????? Цена: 18,5 млн ILS
Комиссионные агентства: 2% + НДС
Премиальная недвижимость
Номер лицензии: 31928721
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно