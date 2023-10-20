  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Жилой квартал A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Тель-Авив, Израиль
от
$5,80 млн
;
Жилой квартал A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
1
ID: 33547
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Для продажи - один пентхаус со всеми позициями ???? Расположен на тихой улице недалеко от Шенкина, между королем Георгом и Йохананом Хасандлар. 5 штук 167 м2 интерьер + 97 м2 террасы на крыше Здание отремонтировано после TAMA 38 Доставка: октябрь 2025 Высококачественный архитектурный дизайн 2 парковочных места Mamad (безопасное пространство) Очень тихо Четыре воздействия воздуха ????? Цена: 18,5 млн ILS Комиссионные агентства: 2% + НДС Премиальная недвижимость Номер лицензии: 31928721

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
